Канберра, , 19:07 — REGNUM Западные страны значительно зависят от атомной отрасли России, пишет австралийский портал The Conversation.

Атомная энергетика Иван Шилов © ИА REGNUM

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Там напомнили, что в 32 государствах функционируют около 440 АЭС, которые производят 10% электроэнергии на планете. В США больше всего действующих реакторов — 93, во Франции — 56, в Китае — 53. Часть стран экспортирует топливо и предоставляет услуги в этой сфере.

«Ведущие международные поставщики для атомной энергетики — это Соединенные Штаты, Россия, Европа и Китай», — отмечается в статье.

Обогащение и производство урана является сложным техническим процессом, который выполняют на небольшом количестве промышленных объектов по всему миру. Каждый реактор нуждается в специальном топливе, это означает, что приобретенный у Росатома или французского Framatome агрегат на десятилетия поставит страну-покупателя в зависимость от этих компаний, отметили в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции стран ЕС и ответные экономические меры России привели к резкому росту цен на газ и горюче-смазочные материалы в Европе. Также в некоторых странах ЕС возникли сбои с поставками ряда продовольственных товаров.

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