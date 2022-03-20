Вашингтон, 20 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США в ООН, заявила, что США «агрессивно» ответят на применение химоружия на Украине. Об этом 20 марта пишет РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Химическая атака

«Мы обеспокоены тем, что они могут применить химическое оружие на Украине. Мы ясно дали понять, что если они обострят ситуацию до этого уровня, мы будем агрессивно реагировать на то, что они делают», — уверяет Томас-Гринфилд в эфире CNN. Постпред США в ООН также добавила, что Россия может почувствовать больше последствий от действий США против России и Путина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Линда Томас-Гринфилд заявила, что Джо Байден пока не планирует посетить Украину с визитом.