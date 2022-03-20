Манчестер, Великобритания, , 19:02 — REGNUM Сегодня, 20 марта, в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис» «Саутгемптон» в матче четвертьфинала Кубка Англии сезона 2021/22 примет «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Саутгемптон»: Фрейзер Форстер, Кайл Уокер-Питерс, Джек Стивенс, Тино Ливраменто, Мохаммед Салису, Ориоль Ромеу, Джеймс Уорд-Прауз, Стюарт Армстронг, Мохамед Эльюнусси, Шейн Лонг, Адам Армстронг.

«Манчестер Сити»: Зак Штеффен, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Эмерик Ляпорт, Жоау Канселу, Родриго Эрнандес, Илкай Гюндоган, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг, Джек Грилиш, Габриэл Жезус.

В полуфинал турнира уже вышли «Челси» и «Кристал Пэлас», обыгравшие «Мидлсбро» и «Эвертон» соответственно. Сегодня вечером «Ливерпуль» в последнем матче ¼ финала сыграет с «Ноттингем Форест».