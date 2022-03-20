Новосибирск, , 19:00 — REGNUM В селе Шагалово Новосибирской области около 20 автомобилей проехали в единой колонне с флагами и буквами Z и V в поддержку спецоперации России. К акции присоединились сотни местных жителей.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Те, кто остался дома, услышав сигналы машин, выходили поприветствовать колонну, — сообщает редакция «Вести Новосибирск». — После пробега вместе отправились на праздничный концерт».

Также сельчане активно помогают беженцам — в районе развернуты пункты приёма гуманитарной помощи.