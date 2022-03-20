Лондон, 20 марта, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Арена» «Тоттенхэм» в матче 30-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 примет «Вест Хэм Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм» (расстановка 3−4-2−1): Уго Льорис — Бэн Дэвис, Эрик Дайер, Кристиан Ромеро — Мэтт Доэрти, Родриго Бентанкур, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Серхио Регилон — Сон Хын Мин, Деян Кулушевски — Харри Кейн.

«Вест Хэм Юнайтед» (расстановка 4−2-3−1): Лукаш Фабьянский — Аарон Крессуэлл, Курт Зума, Крейг Доусон, Бен Джонсон — Томаш Соучек, Деклан Райс — Артур Масуаку, Саид Бенрахма, Мануэль Лансини — Майкл Антонио.

Бригада арбитров: Энтони Тейлор | Гари Бесвик | Адам Нунн | Давид Кут | Пол Тирни.

На данный момент «Вест Хэм» с четырнадцатью победами и 48-ю набранными очками занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм» с тем же количеством очков располагается одной позицией ниже.