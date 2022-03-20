Техас, США, 20 марта, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В американском штате Техас в результате стрельбы, открытой неизвестными, погиб один человек, еще 10 пострадали. Об этом 20 марта сообщил местный телеканал WFAA со ссылкой на источники в полиции.

Geoffrey Fairchild Стрельба

По их данным, инцидент произошел в Далласе.

Источники телеканала уточнили, что злоумышленники открыли стрельбу из машины по участникам вечеринки, которые вышли из здания на улицу.

В настоящее время ведется поиск нападавших.