Новосибирск, , 18:48 — REGNUM Новосибирская область полностью готова к посевной кампании. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Посевная Lenobl.ru

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«Никаких рисков ни по материалам, ни по семенам, ни по запчастям нет, посевная пройдёт в запланированных объёмах», — сказал Травников.

По словам министра сельского хозяйства области Евгения Лещенко, в рамках посевной прибавка площадей в 2022 году — 54 тысячи га.

Общая площадь подготовленной для посевной кампании земли, включая пары, не занятые озимыми — 1 млн 300 тыс. гектаров. й.