Севастополь, 20 марта 2022, 18:51 — REGNUM На Украине в боях за освобождение Мариуполя погиб заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан 1 ранга Андрей Палий. Об этом 20 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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Как подчеркнул глава Севастополя, Андрей Палий выбрал делом своей жизни — защищать Родину и погиб за наше мирное будущее. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России , уехав на Северный флот.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя.
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