Севастополь, , 18:51 — REGNUM На Украине в боях за освобождение Мариуполя погиб заместитель командующего Черноморским флотом России, капитан 1 ранга Андрей Палий. Об этом 20 марта сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Я дружил с Андреем Николаевичем. Он был очень отрытым и порядочным человеком. Настоящий офицер из военной династии. Все, кто хоть раз общался с ним, навсегда запомнят его отзывчивость. Он пользовался большим авторитетом на флоте, понимающий и слышащий, умел найти подход к любому человеку», — написал Развожаев в телеграм-канале.

Замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Андрей Николаевич Палий Официальный Телеграм-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

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Как подчеркнул глава Севастополя, Андрей Палий выбрал делом своей жизни — защищать Родину и погиб за наше мирное будущее. В 1993 он отказался принимать присягу Украине, остался верен России , уехав на Северный флот.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о скором освобождении Мариуполя.

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