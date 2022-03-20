Сочи, Краснодарский край, , 18:42 — REGNUM 20 марта в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от самарских «Крыльев Советов» со счетом 2:3.

Забитыми мячами в составе самарского коллектива отметились Максим Глушенков (45+1'), Юрий Горшков (78' пенальти) и Антон Зиньковский (90+1' Юрий Горшков). Два гола хозяев забили Георгий Мелкадзе (80' Ивелин Попов) и Артем Макарчук (83' Ивелин Попов).

Единственную красную карточку на 63-й минуте получил защитник «Сочи» Сергей Терехов. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым.

Составы команд:

«Сочи»: Джанаев, Родригао, Дркушич (Прохин, 66'), Юрганов, Юсупов (Попов, 66'), Цаллагов (Макарчук, 75'), Терехов, Бурмистров (Мелкадзе, 66'), Ангбан, Заика (Маргасов, 88'), Кассьерра.

«Крылья Советов»: Ломаев, Солдатенков, Горшов, Бейл, Барач, Якуба (Цыпченко, 72'), Ежов (Липовой, 90'), Зиньковский (Коваленко, 90'), Костанца, Сарвели (Пиняев, 66'), Глушенков (Игнатьев, 72').

«Крылья Советов», одержав девятую победу в сезоне и набрав 32 очка, обошли «Ахмат» и поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» с 38-ю очками остался на четвертой позиции.