Курган, , 18:40 — REGNUM В Кургане полицейские с помощью очевидца нашли водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Курганской области.

Внимание — Дети! Гибдд.рф

Наезд на ребёнка был совершён утром 18 марта на улице Пугачева. Десятилетняя девочка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора в направлении школы. В это время на ребёнка наехал автомобиль «Киа» и стремительно скрылся с места происшествия.

О поиске очевидцев правонарушения было объявлено в средствах массовой информации. Спустя время в полицейский участок обратился курганец, который был свидетелем происшествия и записал номер автомобиля, наехавшего на девочку. К вечеру нарушитель был задержан сотрудниками полиции. Им оказался 33-летний житель Кургана.

Нарушитель проведёт под административным арестом семь суток, отметили в пресс-службе Госавтоинспекции по Курганской области.