Кемерово, , 18:40 — REGNUM Штаб при минпромторге Кузбасса занимается мониторингом цен и остатков запасов продовольственных и непродовольственных товаров. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Леонид Старосвет.

Продукты Publicdomainpictures.net

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

«Управлением ФАС Кузбасса совместно с нами проводятся постоянные проверки вот этих наценок. Основная проблема в чём? Есть товар, который произвели, он поступил в сеть и, как бытуют мнения, сети начали увеличивать расценки. Как раз эта «дельта» и контролируется ФАСом. И в случае неправомерного применения тех или иных наценок на социально значимые товары применяются меры реагирования со стороны ФАС вплоть до уголовных статей», — пояснил Старосвет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кемеровские власти договорились с торговыми сетями о наценке на социальные группы товаров до 5%.

Читайте ранее в этом сюжете: Торговые сети Кузбасса согласились на наценку до 5% на социальные товары