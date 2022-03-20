Челябинск, , 18:37 — REGNUM Два жителя Челябинской области перевели лжеброкерам почти 2,5 млн рублей. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Мошенник

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Оба они проживают в Челябинске. Желая заработать на покупке акций на так называемой трейдинговой бирже, они лишились и своих сбережений, и заёмных средств. Каждый из них оформил кредитов на сумму более миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее среди жителей области было выявлено уже несколько пострадавших от подобных мошенников. Полицейские снова призывают южноуральцев к бдительности.