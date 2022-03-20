Казань, , 18:33 — REGNUM 21-летний фланговый нападающий «Рубина» и сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем в казанском клубе: «Останусь ли я в «Рубине»? Пока не знаю», — цитирует Хвичу Кварацхелию издание «РБ Спорт».

Хвича Кварацхелия Анна Нэсси

В текущем сезоне Хвича Кварацхелия принял участие в девятнадцати турах чемпионата России, в которых отметился двумя забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил шесть желтых карточек.

Кварацхелия выступает за «Рубин» с 6 июля 2019 года после перехода из «Рустави» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

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