Вашингтон, 20 марта 2022, 18:30 — REGNUM Общий объем военной помощи США для Украины превысил $2 млрд, военные ВСУ получают вооружения, которыми они обучены пользоваться. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.
Остин добавил, что с 2014 года на Украине находились американские инструкторы.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой поставки оружия и гуманитарной помощи Киеву.
Читайте также: Блинкен обсудил с Кулебой военную помощь для Киева