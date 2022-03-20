Вашингтон, 20 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Общий объем военной помощи США для Украины превысил $2 млрд, военные ВСУ получают вооружения, которыми они обучены пользоваться. Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

«В общей сложности помощь в сфере безопасности, которую мы предоставляем Украине, составляет более $2 млрд», — сказал он в интервью телеканалу CBS.

Остин добавил, что с 2014 года на Украине находились американские инструкторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой поставки оружия и гуманитарной помощи Киеву.

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