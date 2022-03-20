Донецк, 20 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Более 210 человек эвакуировали из Мариуполя в село Безыменное Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 марта сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«В течение дня 20 марта… из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 216 человек, включая 41 ребенка, — говорится в сообщении. — В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению».

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал еще один видеоролик, снятый чеченскими военнослужащими при освобождении Мариуполя.