Озёрск, Челябинская область, , 18:30 — REGNUM В Озёрске Челябинской области жителя Снежинска отдали под суд за поддельный договор купли-продажи. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

Суд



По данным следствия, водитель машины ВАЗ-2114 предъявил инспекторам ГИБДД поддельный договор купли-продажи. Он подделал документ для того, чтобы избежать наказания за несвоевременную постановку автомобиля на учёт.

Теперь ему грозит арест до шести месяцев. Материалы уголовного дела направлены в суд Озёрска.