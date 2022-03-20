Кемерово, 20 марта, 2022, 18:30 — ИА Регнум. Кемеровская область одной из первых присоединилась ко всероссийской акции #МыВместе и #Время_помогать. Об этом сообщил телеграм-канал администрации Кемерова.

Администрация правительства Кемеровской области Гуманитарная помощь

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«Жители региона активно собирают гуманитарную помощь переехавшим в Россию из Донецкой и Луганской Народных Республик, — говорится в официальном сообщении. — Несколько грузовиков уже доставили вещи и продукты из Кузбасса в пункты временного размещения вынужденных переселенцев».

Пункты сбора гуманитарной помощи были открыты в учреждениях специального профессионального образования региона.