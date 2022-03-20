Кемерово, 20 марта, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Решение президента России о начале спецоперации — единственно правильное. Такое мнение высказал кемеровчанин, полковник СОБР в отставке Василий Казаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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«Восемь лет они уничтожали Донбасс. Это же такие же наши славяне. И то мероприятие, которое сейчас проводится, целенаправлено. Это уничтожение баз, где находится непосредственно вооружение», — сказал Казаков.

Он подчеркнул, что «наше дело правое».