Таллин, 20 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Эстонская полиция проведёт проверку по факту снятия российского флага с посольства в Тарту. Об этом 20 марта сообщила депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом в эфире радиостанции «Говорит Москва».

jia3ep Флаг России

«Кто это сделал я не знаю, но настроения протестные очень сильны, и это мог сделать, в принципе, прохожий. Вряд ли это какая-то организованная группировка была», — объясняет Тоом, добавив, что проверка будет проведена и виновных привлекут к ответственности. Она также заявила, что в Эстонии к россиянам относятся «спокойно». «У нас около 25 процентов населения русскоязычные. И было бы очень глупо на самом деле вести вот такую внутреннюю гражданскую войну. Конечно, некоторая напряжённость в отношениях есть, но она не доминирует», — заверила депутат Европарламента.

Ранее дипмиссия России в Эстонии заявила, что неизвестные сорвали российский флаг со здания канцелярии посольства в городе Тарту.