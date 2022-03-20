20 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили заявление главы Ассоциации немецких профсоюзов Райнера Хоффмана, призвавшего ввести ограничение скорости на автобанах Германии с целью экономии потребления горючего из-за высоких цен на энергоносители.

Мирослава Романенко, , 21:39 — REGNUM Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман призвал ввести ограничение скорости на автобанах Германии с целью экономии потребления горючего из-за высоких цен на топливо. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, политик рассказал в интервью медиагруппе Funke.

Франсиско де Гойя. Дворик сумасшедшего дома (фрагмент). 1794

«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов. Правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить», — заявил он, признав, что общей проблемы роста цен на энергоносители эти действия не решат.

Заявление Хоффмана обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Глава немецких профсоюзов Хоффман призвал снизить скорость на дорогах для экономии бензина. Я начинаю путаться, кто против кого санкции ввёл», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».

«Куда вам ездить-то? Плюнь и соседнее княжество. Велосипеды — ваше всё», — с сарказмом отреагировала Елена.

На велосипеде Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

«Санкции однозначно работают, осталось разобраться — против кого», — пишет один из участников обсуждения.

«Гужевые повозки в помощь…» — иронизирует Maru.

«А ничего, что чем выше скорость, тем меньше бензина тратится?» — задалась вопросом Irmin G.

«И дышать через раз», — шутит Zlata.

«Не, мы пока санкции точно не вводили… Да, похоже, и не потребуется», — добавила Елена С.

«Санкции головного мозга», — смеётся Вета.

«Предлагаю машины в Германии толкать или тянуть за веревочки (а-ля бурлаки на Волге)», — пошутила Ирина.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1873

«Можно ничего не делать, они сами себя угробят», — написал Ale.

«Есть мяса меньше, кататься меньше…» — смеется Алла.

«Очень веселые выборы будут там», — выразил предположение Sergey D.

«И есть два раза в неделю сою, никакого мяса и овощей. Овощи с их ценой на газ скоро будут золотыми», — прокомментировал новость «777».

»Ну так они уже советуют меньше есть мяса, меньше и тише ездить, снизить температуру в помещениях, надеть ещё один свитер и т.д. Маразм крепчает», — написала Susan.

«Глуши двигло. Экономить будем», — с сарказмом подытожил Mr. Nobody.