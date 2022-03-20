Мирослава Романенко, 20 марта 2022, 21:39 — REGNUM Глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман призвал ввести ограничение скорости на автобанах Германии с целью экономии потребления горючего из-за высоких цен на топливо. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, политик рассказал в интервью медиагруппе Funke.
«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости до 100 км/ч на автобанах и 30 км/ч в городах, чтобы снизить потребление энергоресурсов. Правильно экономить каждую каплю бензина, которую мы можем сэкономить», — заявил он, признав, что общей проблемы роста цен на энергоносители эти действия не решат.
Заявление Хоффмана обсудили в телеграм-канале «Open Ukraine / УКРАИНА».
«Глава немецких профсоюзов Хоффман призвал снизить скорость на дорогах для экономии бензина. Я начинаю путаться, кто против кого санкции ввёл», — пишет автор телеграм-канала «Open Ukraine / УКРАИНА».
«Куда вам ездить-то? Плюнь и соседнее княжество. Велосипеды — ваше всё», — с сарказмом отреагировала Елена.
«Санкции однозначно работают, осталось разобраться — против кого», — пишет один из участников обсуждения.
«Гужевые повозки в помощь…» — иронизирует Maru.
«А ничего, что чем выше скорость, тем меньше бензина тратится?» — задалась вопросом Irmin G.
«И дышать через раз», — шутит Zlata.
«Не, мы пока санкции точно не вводили… Да, похоже, и не потребуется», — добавила Елена С.
«Санкции головного мозга», — смеётся Вета.
«Предлагаю машины в Германии толкать или тянуть за веревочки (а-ля бурлаки на Волге)», — пошутила Ирина.
«Можно ничего не делать, они сами себя угробят», — написал Ale.
«Есть мяса меньше, кататься меньше…» — смеется Алла.
«Очень веселые выборы будут там», — выразил предположение Sergey D.
«И есть два раза в неделю сою, никакого мяса и овощей. Овощи с их ценой на газ скоро будут золотыми», — прокомментировал новость «777».
»Ну так они уже советуют меньше есть мяса, меньше и тише ездить, снизить температуру в помещениях, надеть ещё один свитер и т.д. Маразм крепчает», — написала Susan.
«Глуши двигло. Экономить будем», — с сарказмом подытожил Mr. Nobody.