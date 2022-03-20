Грозный, 20 марта, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, как он управляет трофейной украинской бронемашиной, и сообщил о планах въехать на ней в Киев.

Government.ru Рамзан Кадыров

«Я сегодня прокатился на трофейной генеральской бронемашине, которую мы конфисковали в Украине у командиров националистов. …При помощи Всевышнего Аллаха совсем скоро въеду на нем в Киев! Ну, а в перспективе я планирую национализировать предприятие по производству данных бронеавтомобилей под нужды российских военных», — сказал Кадыров в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Он также показал новую партию бронеавтомобилей для военнослужащих и добровольцев из Чечни, которые участвуют в спецоперации на Украине.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кадыров заявил, что медицинские спецбригады, которые смогут оказать экстренную помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине, были созданы Минздравом Чечни.

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