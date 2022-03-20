Новокузнецк, Кемеровская область, 20 марта, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Воскресный выходной совпал с международным днём счастья, а его много не бывает. Об этом заявил мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

(сс) Alexey Volchenko Стела Новокузнецк

«К тому же на календаре сегодня ещё и День весеннего равноденствия. Предки считали, что 20 марта — это самый сильный день в году, который может сильно повлиять на нашу жизнь», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он призвал оставить все обиды и провести день в позитивном настроении.