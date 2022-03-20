Челябинск, , 18:10 — REGNUM В Челябинске полицейские выявили и закрыли ещё один наркопритон. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Нет наркотикам

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Злачное место оказалось в доме на улице Энергетиков. Ранее не судимый местный житель предоставлял жилище наркозависимым гражданам. Сам он тоже является наркопотребителем.

Находившиеся внутри три человека привлечены к административной ответственности за употребление наркотических средств без назначения врача. А собственник квартиры стал фигурантом уголовного дела.

Отметим, ранее в городе и области уже закрывали наркопритоны.