Кемерово, 20 марта, 2022, 18:08 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 21 марта, ожидается потепление до +4 °C. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

ИА REGNUM В ожидании весны

«Переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица, ветер южный 4−9 м/с, местами порывы до 14 м/с, температура ночью −7…−12 °C, местами −17…−22 °C, днём — −1…−6 °C, местами до +4 °C» , — уточняется в прогнозе.

В Кемерове ночью в понедельник, 21 марта, ожидается −10…−12 °C, днём — −1…−3 °C.