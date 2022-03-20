Ярославль, , 18:10 — REGNUM Обрушение в нежилом здании в центре Ярославля произошло в подвальном помещении. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на ГУ МЧС по Ярославской области.

Оперативный штаб на месте Михаил Евраев

По данным МЧС в подвале двухэтажного здания на улице Андропова велись ремонтные работы.

«По состоянию на 17:00 в результате частичного обрушения в подвальном помещении двухэтажного здания по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова д.21 пожарно-спасательными подразделениями спасены 8 человек. По предварительным данным, в постройке велись ремонтные работы. На месте работаю 64 человека личного состава и 12 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА Ре по данным врио губернатора Ярославской области один человек погиб, еще один рабочий находится в крайне тяжелом состоянии. Проверку по данному факту начали в областном управлении Следственного комитета.

«В настоящее время на место происшествия выехали наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления СК России по Ярославской области, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в областном управлении МЧС.

Мэр Ярославля Владимир Волков при этом заявил, что к обрушению привело «нарушение техники безопасности при проведении ремонтно-строительных работ».

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