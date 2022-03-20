Карасук, Новосибирская область, , 18:01 — REGNUM В Карасукском районе Новосибирской области в гараже больницы обрушились перекрытия. Под железобетонными плитами оказались несколько машин.

Обрушение (сс) Angelo Giordano

В районной администрации отметили, что одна из бетонных опор внутри гаража не выдержала нагрузки и разрушилась. Специалисты в настоящее время обследуют состояние опор и перекрытий, пишет редакция «Вести Новосибирск».

По данным главы администрации Карасукского района Александра Гофмана, пострадали две машины, использовавшихся для служебных задач больницы, поэтому ЧП не скажется на оказании услуг местным жителям.