Ханты-Мансийск, 20 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности главы Параолимпийского комитета России Павел Рожков объявил Игры «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске закрытыми.

Пресс-служба «ЮграМегаСпорт» Медали Параолимпиады «Мы вместе»

Церемония закрытия проходила в концертно-театральном комплексе «Югра-Классик».

Участники игр соревновались в лыжных гонках, биатлоне, сноуборде, горнолыжном спорте, керлинге на колясках и следж-хоккее. В Играх приняли участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 марта спортсменов из России и Белоруссии отстранили от Параолимпийских игр в Пекине. По инициативе сенатора от Югры Эдуарда Исакова было принято решение для отстранённых по политическим мотивам спортсменов провести свои Параолимпийские игры «Мы вместе. Спорт».

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