Курган, 20 марта, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Курганской области за два месяца 2022 года года полицией выявлено 290 административных правонарушений в сфере миграционного законодательства. Привлечены к ответственности 16 иностранцев и 65 работодателей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Отмечается, что в 2021 году в Курганской области активизировались миграционные процессы. В прошлом году было проведено более пяти тысяч проверок, в ходе которых выявлено более 1,5 тыс. административных правонарушений со стороны иностранных граждан и принимающих их лиц. К административной ответственности привлечено 124 мигранта и 452 работодателя.

Основная масса правонарушений связана с незаконным пересечением государственной границы РФ. При этом отмечается рост преступлений, совершённых иностранными гражданами в сфере незаконного оборота наркотиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в России из-за санкций Запада необходимо будет пересмотреть нормы по максимальному числу зарубежных работников в ключевых сферах российской экономики.