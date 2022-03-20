20 марта 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:40 — REGNUM Сообщение Федеральной службы безопасности (ФСБ) Российской Федерации о том, что Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный и теперь не исключено, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и дальше, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 20 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

»Это такой прощальный подарок Эрдогану от его друзей из «незалежной», — пишет Rolf C.

Многие пользователи так и не поняли, какой был смысл выпускать в открытое море мины, которые неминуемо будут дрейфовать в сторону турецкого берега.

«А в чём была задумка? Просто пустить мины по морю, чтобы они всё подряд взрывали? Даже торговые суда посреди моря? Вот уж реально — нельзя обезьяне гранату давать в руках вертеть», — отмечает Святослав И.

Некоторые комментаторы предположили, что причиной произошедшего могла оказаться профнепригодность украинских моряков, не осознающих, что мины могут уплыть с того места, на котором их оставили.

«Даже не удивлён. Этим кастрюлям ничего доверять нельзя, всё у них через одно место», — считает Иван Г.

«Отсутствие знаний о военном деле как раз и позволяет совершать такие бездумные действия. Мины в море — это очень опасно. Причём не для военных кораблей, которые ещё смогут их как-то выявлять, а для мирных судов. Много работы предстоит минным тральщикам, чтобы их выловить», — указывает Владимир Т.

Часть людей решила поздравить те страны, которые активно накачивали Украину вооружением, ведь именно благодаря спонсируемой ими милитаризации Киев создал опасную ситуацию на всём Чёрном море.

«Если не по нашу душу, то пускай дрейфуют. Если что, то все претензии будут к украинскому руководству, а не к нам», — отмечает Мадина Г.

Посредник Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Опа! Страны ЕС наткнутся на приветик от своего же любимчика, которому любовно поставляли вооружение и натаскивали на Россию», — написала Лариса В.

Ряд пользователей указывает на то, что мины, как ни крути, украинские, а значит, произойди чего, обвинить Россию в этом не удастся.

«И что на это скажет западная пропаганда? Злые русские? Или как они собираются это оправдывать? Тут замолчать уже не выйдет!» — поделился своим мнением Степан С.

Нашлись и те, кто уверены, что Военно-морской флот России сумеет обезопасить свои корабли и очистить нашу прибрежную зону от вероятного присутствия украинских мин.

«Ну и угадайте с трёх раз, кому придется тралить Чёрное море? Хотя практические учения не помешают, наверное, а то мало ли у каких идиотов ещё мины с прошлого века завалялись в заначке», — пишет Светлана А.

«Да хоть миллион! Разминируем, и на переплав. Это не 1945 год, и, очевидно, бандерлоги мало представляют себе, что такое современный тральщик ВМФ РФ», — отмечает Кирилл С.

Напомним, 19 марта пресс-служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации сообщила о том, что Военно-морские силы Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный и теперь не исключено, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и дальше.