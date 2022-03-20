Новосибирск, , 17:52 — REGNUM Экс-заместителя директора Национального медицинского исследовательского центра Минздрава России имени академика Е.Н. Мешалкина, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова конвоировали в новосибирскую исправительную колонию общего режима. Об этом сообщил «Ъ-Сибирь» со ссылкой на свои источники информации.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Покушалов может быть трудоустроен в медпункт исправительного учреждения.

Напомним, что Покушалов проходил по делу о мошенничестве при закупках для клиники.

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