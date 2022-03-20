Дамаск, 20 марта, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Сирийские военные блокировали проезд колонны американской армии на северо-западе Сирии, в провинции Эль-Хасаке. Об этом 20 марта сообщает агентство SANA.

Американцы в Сирии

«Военные на блокпосту вблизи селений Кабр Сагир и Кубур Аль-Гараджина в районе Тель-Тамр преградили проезд 6 военных машин американских оккупантов, которые пытались проехать через селения, вынудив их развернуться», — сообщает агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта мирные жители Сирии заблокировали движение колонны армии США, которая пыталась въехать на территории, находящиеся под контролем правительственных сил.

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