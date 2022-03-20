Донецк, 20 марта, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Соболев, который без боя сдался российским военным, объяснил свое решение фашистско-нацистским режимом в стране. Телеканал «Звезда» обнародовал 20 марта кадры с украинским офицером.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Вышел на блокпост российских войск в районе Калиновки, — сказал Соболев. — Принял решение… сдаться без вооруженного сопротивления».

По его словам, он не хотел «кровь людей проливать напрасно» за существующий на Украине фашистско-нацистский режим.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что представители ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти за шесть часов (с 09:27 до 15:03).