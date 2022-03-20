Лейпциг, Германия, 20 марта, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Сегодня, 20 марта, в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» «Ред Булл Лейпциг» в матче 27-го тура немецкой Бундеслиги сезона 2021/22 примет франкфуртский «Айнтрахт». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Dierotenbullen.com Игроки «РБ Лейпциг»

Стартовые составы команд:

«Ред Булл Лейпциг»: Петер Гулачи, Мохамед Симакан, Вилли Орбан, Йошко Гвардиол, Анхелиньо, Дани Ольмо, Конрад Лаймер, Кевин Кампль, Бенжамин Хернихс, Кристофер Нкунку, Андре Силва.

«Айнтрахт»: Кевин Трапп, Эван Н’Дика, Тута, Кристиян Якич, Мартин Хинтереггер, Даити Камада, Себастьян Роде, Йеспер Линдстрем, Филип Костич, Ансгар Кнауфф, Рафаэль Борре.

Бригада арбитров: Кристиан Дингерт | Бенедикт Кемпкес | Тимо Герах | Роберт Вессел | Тобиас Штилер.

На данный момент «быки» с 44-мя набранными очками занимают пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Германии. «Айнтрахт», набрав 37 очков, идет четырьмя позициями ниже.