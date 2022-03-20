Новосибирск, , 17:40 — REGNUM В Новосибирске в результате ДТП в районе улицы Забалуева погибли два человека. Личности погибших устанавливаются.

Знак Kavtoday.ru

«По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Lada Priora не выполнил требование экипажа ДПС об остановке транспортного средства. Он попытался скрыться от сотрудников ГИБДД, однако не справился с управлением и врезался в бетонный блок. На данном участке проводились дорожные работы, автомобиль опрокинулся в яму», — пишет «Российская газета» со ссылкой на управление ГИБДД МВД России по Новосибирской области.

Уточняется, что два пассажира автомобиля погибли, водитель госпитализирован с травмами различной степени тяжести.