Москва, , 17:35 — REGNUM Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что «у некоторых западных лидеров появились безумные идеи, что они могут попробовать отменить Россию». Об этом 20 марта сообщает РИА Новости.

Сергей Кириенко Kremlin.ru

Кириенко выступил с этим заявлением на церемонии закрытия финала трека «Международный» в рамках конкурса «Лидеры России». «На Западе стала популярна культура отмены, они все пытаются отменять, что им не нравится или не соответствует их взглядам. По-моему, у некоторых из западных лидеров появились безумные идеи, что они могут попробовать отменить Россию, что они могут попробовать отменить право быть россиянином, право быть русским, право говорить на русском языке, право любить русскую культуру. Этого никогда не произойдёт, никогда не получится», — считает государственный деятель.

Он также добавил, что западные лидеры не знакомы с русской культурой и у них нет понимания того, что давление извне лишь сплотит жителей России.

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