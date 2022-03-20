Лондон, , 17:33 — REGNUM 20 марта в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк» «Кристал Пэлас» в матче ¼ финала Кубка Англии сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Эвертоном» из Ливерпуля со счетом 4:0.

Забитым мячами в составе «орлят» отметились Марк Гэи (25' Майкл Олисе), Жан-Филипп Матета (41' Уилфрид Заа), Уилфрид Заа (79') и Уилл Хьюз (87'). Желтые карточки получили Энтони Гордон и Андре Гомеш.

Статистика матча («Кристал Пэлас"/ «Эвертон»)

Удары 12/11

Удары в створ 6/2

Владение 52%/48%

Угловые 5/4

Нарушения 8/12

Составы команд:

«Кристал Пэлас»: Батленд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Клайн, Олис (Бентеке, 83'), Куяте (Хьюз, 84'), Эзе (Миливоевич, 71'), Заа, Галлахер, Матета (Эдуар, 71').

«Эвертон»: Пикфорд, Кенни (Калверт-Льюин, 46'), Холгейт, Кин, Годфри, Коулман (Ивоби, 73'), Дукуре, Таунсенд (Грэй, 17'), Гомеш, Гордон, Ришарлисон.