Анталья, Турция, , 17:33 — REGNUM Если бы мировое сообщество «должным образом отреагировало» на воссоединение Крыма с Россией, то конфликта на Украине не было бы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе выступления в Анталье.

Мевлют Чавушоглу Mfa.gov.tr

«Война между Украиной и Россией напрямую затрагивает нас. Мы отреагировали на аннексию Крыма в 2014 году. Если бы тогда мир отреагировал на это должным образом, то сегодня этого бы не произошло», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, полуостров Крым вошел в состав России в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.