Новосибирск, 20 марта, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Тогучинском районе Новосибирской области полицейские раскрыли кражу транспортного средства. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Jber.af.mil Автомобиль

О краже автомобиля ВАЗ-21 099 13 марта сообщил 59-летний житель посёлка Горный. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего местного жителя. Полицейские выяснили, что он похитил автомобиль и сдал его в пункт приёма металла. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключён под стражу.

При этом ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу, грабёж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств.