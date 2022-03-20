София, 20 марта, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В ходе масштабной специальной операции представителей полиции и жандармерии Болгарии в болгарской столице Софии была изъята крупная партия наркотических веществ, незаконно поставлявшаяся в страну из ряда зарубежных стран. Об этом 20 марта пишет софийская газета «24 часа».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

Согласно официальной информации, болгарские правоохранители задержали более 40 человек, причастных к поставкам в Болгарию запрещенных препаратов. По некоторым данным, преступная схема действовала на протяжении последних двух лет.

Если вина задержанных лиц будет доказана в суде, им грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ведется следствие.