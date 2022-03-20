Ярославль, 20 марта 2022, 17:19 — REGNUM При обрушении в доме в Ярославле один человек погиб, 8 получили ранения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Место происшествия
Место происшествия

ЧП случилось в самом центре города, в магазине на пересечении улиц Депутатская и Андропова. Нежилой дом №21/2.

«Магазин был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии. Семье погибшего и семьям пострадавших окажем финансовую помощь. На месте работают оперативные службы. Под завалами уже никого нет. Но здание ещё обследуют кинологи с собаками, чтобы окончательно в этом убедиться. Я на постоянной связи с руководством МЧС», — сообщил врио губернатора Ярославской области.

Оперативный штаб на месте
Оперативный штаб на месте
Михаил Евраев

Мэр Ярославля дал свои комментарии по поводу происшедшего.

«Произошло обрушение перекрытий помещения на улице Депутатская, 2. В подвале проводились ремонтные работы собственником помещения», отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM проверку по данному факту ведет прокуратура Ярославской области

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