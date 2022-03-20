Ярославль, , 17:19 — REGNUM При обрушении в доме в Ярославле один человек погиб, 8 получили ранения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Место происшествия

ЧП случилось в самом центре города, в магазине на пересечении улиц Депутатская и Андропова. Нежилой дом №21/2.

«Магазин был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ обрушилась крыша. Там находились рабочие, 14 человек. К сожалению, есть погибший. 8 человек госпитализированы. Один человек в крайне тяжелом состоянии. Семье погибшего и семьям пострадавших окажем финансовую помощь. На месте работают оперативные службы. Под завалами уже никого нет. Но здание ещё обследуют кинологи с собаками, чтобы окончательно в этом убедиться. Я на постоянной связи с руководством МЧС», — сообщил врио губернатора Ярославской области.

Оперативный штаб на месте Михаил Евраев

Мэр Ярославля дал свои комментарии по поводу происшедшего.

«Произошло обрушение перекрытий помещения на улице Депутатская, 2. В подвале проводились ремонтные работы собственником помещения», отметил мэр Ярославля Владимир Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM проверку по данному факту ведет прокуратура Ярославской области

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославле при строительных работах потолок рухнул на рабочих