Вашингтон, 20 марта 2022, 17:18 — REGNUM Конфликт на Украине не должен выйти за пределы этой страны, Североатлантический альянс намерен обеспечить это, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.
Столтенберг добавил, что поэтому НАТО «значительно нарастило военное присутствие на восточном флаге альянса».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите Североатлантического альянса, намеченном на 24 марта, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.