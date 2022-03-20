Вашингтон, , 17:18 — REGNUM Конфликт на Украине не должен выйти за пределы этой страны, Североатлантический альянс намерен обеспечить это, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NBC.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Наша ответственность состоит в том, чтобы поддержать Украину, как мы и делаем многими разными способами, а также в том, чтобы гарантировать, что этот конфликт не выйдет из-под контроля или не выйдет за пределы Украины», — сказал он.

Столтенберг добавил, что поэтому НАТО «значительно нарастило военное присутствие на восточном флаге альянса».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите Североатлантического альянса, намеченном на 24 марта, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.