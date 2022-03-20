Азовский район, Ростовская область, 20 марта, 2022, 17:13 — ИА Регнум. В Ростовской области огнеборцы ликвидируют возгорание четырёх участков сухой травы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 20 марта.

Georg Pik Горящая трава

«По состоянию на 16:50 мск в Азовском районе происходит горение сухой растительности и камыша на четырёх участках. Площадь первого и второго участков составляет 400 метров по фронту, третьего и четвёртого — также 400 метров по фронту», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают 49 человек и 18 единиц техники. Угрозы населённым пунктам нет.