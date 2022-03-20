20 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что Украина получила лишь часть того количества зенитных ракет «Стрела», которое планировала ей поставить Германия.

Оксана Переможенко, , 21:39 — REGNUM Украина получила лишь часть того количества зенитных ракет «Стрела», которое планировала ей поставить Германия. Об этом со ссылкой на немецкую газету Welt am Sonntag сообщает РИА Новости.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что на Украину было поставлено всего 500 зенитных ракет «Стрела», тогда как изначально Германия планировала поставку 2700 таких ракет.

Новость обсудили в телеграм-канале украинского правоведа, адвоката и блогера Татьяны Монтян.

«Из обещанных Германией 2700 ПЗРК «Стрела» до Украины доехало всего 500 штук. Надо сказать, что изначально планы поставить Украине старые ПЗРК производства 60−70-х гг. выглядели как насмешка. Насколько я понимаю, основной целью бундесвера было освобождение складов от хлама, а тут еще и на утилизации можно было сэкономить. В итоге большая часть гумпомощи тупо рассыпалась по дороге к Украине — и передали, что смогли. Даже интересно, сможет ли хоть что-то из этих немецких подарочков выстрелить, не убив стрелка?» — задалась вопросом Татьяна Монтян.

«В руках обезьян и эти «всего» 500 единиц наделают много бед мирному населению!» — отреагировала Victoria.

«И 500 не мало. Вот сволочи немцы», — не выдержала Елена.

«Вся Европа сдаёт металлолом», — с сарказмом добавила Юлия Ю.

«Немцы и за это тоже понесут ответственность», — отреагировал Евгений О.

«Цена на топливо, видать, устраивает немцев. Пора повышать, чтобы отбить охоту влазить. Умный сосед старается помирить соседей, а не раздавать оружие», — написал Vyacheslav P.

«Думаю, что ещё и не бесплатно…» — пишет Николай, размышляя об условиях поставки украинской стороне оружия.

«500 тоже много. Ведь они несут смерть!» — отметила Виктория.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«И нашим и вашим — и споем и спляшем», — с сарказмом добавила Nataly.

«Подкидывают «дровишки». Такие же потомки недобитых фашистов своим коллегам — потомкам недобитых бандеровцев. Надеюсь, что эти дровишки будут уничтожены и не дойдут до получателя», — отреагировала Mila F.

«Немцы всегда славились своей практичностью», — комментирует новость Татьяна П.

«Германии бы газ на месяц прекратить поставлять…» — написал Vladimir.

«Благодаря всем этим «помощничкам» гражданскую авиацию нельзя будет пускать на Украину еще долгое время после боевых действий! Придурки», — не выдержала «Тень».

»Зачем вообще оружие поставлять? Лучше бы беженцам помогали», — пишет Наталья С.

«Интересно, а Германия бесплатно Украине этот хлам поставляет или запишет все в долговую книгу?» — с сарказмом поинтересовалась Юлия.

«Руководство Германии — просто холопы, лижущие подошвы своих заокеанских хозяев. Все делают по указке. Немецкий народ ещё помнит Вторую мировую. Помнят бомбежки Дрездена американскими и английскими самолетами. Все боятся, что нажмут на красную кнопку и не будет Европы», — написала Elena.

«Это такая гуманитарная помощь от Германии народу Украины. Насмешка!» — не без сарказма отметила Татьяна.

«Причем что куча трофейных «джавелинов» уже у армии Донбасса», — отреагировал Андрей С.

«И зачем доставили? Не боятся, что русские вернут им их в Берлине?» — поинтересовалась Валентина В.

«Предлагаю за этот подарочек Украине сделать подарочек Германии, подняв цену на 500 евриков на газ… Как говорят в Америке, «свобода не дается бесплатно», — с сарказмом подытожила Slastya.