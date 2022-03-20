Пермь, 20 марта, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Пермском крае 20 и 21 марта возможен сильный ветер. Об этом сообщают синоптики.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

Порывы вероятны до 17 метров в секунду. В краевом управлении МЧС призывают население закрыть окна в жилищах и убрать с лоджий и балконов предметы, которые могут выпасть наружу.

На улице гражданам рекомендуют держаться подальше от линий электропередачи, рекламных щитов, дорожных знаков и вывесок. Если порывы ветра достигают критической отметки, то рекомендуется держаться от окон как можно дальше.