Анкара, 20 марта 2022, 17:02 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите Североатлантического альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе. Об этом 20 марта сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите Североатлантического альянса, намеченном на 24 марта, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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