Анкара, , 17:02 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие во внеочередном саммите Североатлантического альянса, который пройдет 24 марта в Брюсселе. Об этом 20 марта сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«На следующей неделе господин президент будет участвовать во внеочередном саммите НАТО», — сказал он, выступая перед членами правящей партии в Анталье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участие президента США Джо Байдена во внеочередном саммите Североатлантического альянса, намеченном на 24 марта, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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