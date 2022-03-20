Турин, Италия, , 17:02 — REGNUM Туринский «Ювентус» в матче 30-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет «Салернитану». Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Войцех Щенсный, Маттия Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Лука Пеллегрини, Артур, Данило, Адриен Рабьо, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Душан Влахович.

«Салернитана»: Луиджи Сепе, Маттео Руджеро, Федерико Фацио, Норберт Дьомбер, Паскуале Маццокки, Федерико Бонаццоли, Иван Радованович, Лассана Кулибали, Надир Зортеа, Диего Перотти, Милан Дюрич.

В текущем сезоне на счету Душана Влаховича четырех забитых мяча в десяти матчах за «старую синьору» во всех турнирах. 22-летний центрфорвард перешел в «Ювентус» 28 января 2022 года из «Фиорентины» за 81,6 миллиона евро.