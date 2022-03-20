Москва, 20 марта, 2022, 16:58 — ИА Регнум. МЧС России доставило еще 250 тонн гуманитарной помощи для Украины и Донбасса. Об этом 20 марта сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Dnr-online.ru Гуманитарный конвой МЧС РФ

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«Колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза (для жителей Донбасса и Украины) общим объемом порядка 250 тонн, — сказали в пресс-службе. — Груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости».

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в ходе проведения 464 гуманитарных акций Россия доставила в ДНР, ЛНР и различные области Украины 3619 тонн груза.