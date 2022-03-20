Нур-Султан, , 16:51 — REGNUM Популярный видеоролик, на котором якобы запечатлена казахстанская военная техника, отправляющаяся на Украину, является фейком. Об этом 20 марта сообщает портал stopfake. kz, созданный при поддержке министерства информации и общественного развития республики для борьбы с недостоверными данными.

Авторы портала отмечают, что на самом деле запечатлённые на видео автомобили едут «на обучение». Ранее в ведомстве ужеопровергали слухиоб участии казахстанской армии в специальной военной операции на территории Украины.

Ранее в мессенджере Telegram начал набирать популярность видеоролик с движущейся по дороге военной техникой Казахстана. В подписи к видео говорилось о том, что машины едут на Украину для участие в спецоперации.

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