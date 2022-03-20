Челябинск, 20 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В челябинском озере Смолино вода стала зелёной. Об этом пишут СМИ.

Еремеев Игорь Валерьевич Озеро Смолино. Челябинск

По данным изданий, позеленел участок водоёма. В областном минэкологии пояснили журналистам, что причиной этого стал краситель «Уранин», который используют коммунальщики для поиска и устранения утечек. Ранее администрация Челябинска предупреждала о проведении проверки в период с 15 по 20 марта.

«Этот компонент абсолютно безопасен!» — отметили в министерстве.